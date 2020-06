COVID-19: रुला देगी दिल्ली के इस पत्रकार की आपबीती, राहुल गांधी ने VIDEO शेयर कर दिया मदद का भरोसा

Delhi

oi-Rahul Goyal

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने पत्रकार का बेहद मार्मिक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पत्रकार बेहद मार्मिक अपील करते हुए नजर आ रहे है। दरअसल, अजय झा नाम के एक पत्रकार पूरी फैमिली कोरोना वायरस संक्रमित मिली। उन्होंने पिछले 10 दिनों में अपने दो रिश्तेदारों को खो दिया है। उनके वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'वो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे।'

अपने वीडियो में अजय झा कहते हैं कि 'मेरे घर में सभी लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं। मेरी बीवी मैं और मेरी दो बेटियां। पिछले 10 दिनों में दो लोगों की मौत हो चुकी है। पहले मेरे ससुर की मौत हुई थी, एक-दो दिन पहले मेरी सास ने भी दम तोड़ दिया।' वह इसके बाद बताते हैं कि कैसे सरकारी मशीनरी बिल्‍कुल भी सीरियस नहीं है। अजय कहते हैं, 'बॉडी यहां रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्‍बुलेंस आई थी मगर वो ले नहीं गई। सब एक-दूसरे के ऊपर जिम्‍मेदारी डाल रहे हैं। (अरविंद) केजरीवाल और बाकी सरकार दावा कर रही है कि सबकुछ है लेकिन सच्‍चाई ये है कि कुछ भी नहीं है, लोग बस भगवान भरोसे हैं।'

For the millions of my sisters and brothers like Ajay, we share your pain. We will do everything to protect you.

We will overcome this together. #SpeakUpDelhi pic.twitter.com/gO6mWD1F5h