'क्या ये भी मुफ्त की रेवड़ी', वाशिंगटन DC में फ्री बस को लेकर सीएम केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

वाशिंगटन में बस सेवा फ्री करने की प्लानिंग हो रही है। इसको लेकर अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है।

फ्री कल्चर को लेकर पिछले कई महीनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने वाशिंगटन डीसी में सार्वजनिक परिवहन फ्री करने की घोषणा की थी, जिसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही। उसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या अब इसे भी मुफ्त की रेवड़ी कहा जाएगा।

सीएम केजरीवाल ने एक आर्टिकल शेयर किया। जिसमें बताया गया कि वाशिंगटन डीसी में सार्वजनिक परिवहन सेवा हमेशा के लिए मुफ्त होने जा रही। इसके साथ सीएम ने लिखा कि वाशिंगटन डीसी सार्वजनिक परिवहन मुक्त करना जा रहा। क्या इसे भी "मुफ्त की रेवड़ी" कहकर मजाक उड़ाया जाएगा? नहीं। अपने नागरिकों पर व्यापक अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाले बिना सार्वजनिक सेवाएं मुफ्त प्रदान करना ईमानदार और संवेदनशील सरकार को दर्शाता है। ऐसी सरकार पैसे बचाती है और अपने लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है।

Washington DC makes public transport free. Shud it be ridiculed as “muft ki revadi”? No. Providing public services free to its citizens without burdening them wid extra taxes reflects honest and sensitive govt, which saves money and provides facilities to its people pic.twitter.com/msu8ZzLOsj