छावला गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट में फिर डाली गई याचिका, इस आधार पर फैसले को दी चुनौती

दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में तीनों अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ित के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सर्वोच्च अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। मामला 2012 का है।

Chhawla gangrape case:A review petition has been filed in the Supreme Court against the acquittal of all three accused in Delhi's Chawla gangrape case.