दिल्ली सरकार पर भाजपा का हमला, कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर पैसा गबन करने का लगाया आरोप

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेकर दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन इनमें 2 लाख फर्जी वर्कर थे। क्योंकि इनमें से 6500 से ज्यादा वर्कर के मोबाइल नंबर एक ही थे। पात्रा ने कहा दिल्ली सरकार की तरफ से फर्जी मजदूरों के नाम पर पैसा उठाया गया।

Almost 9 lakh people were registered as construction workers by AAP b/w 2018-2021, of which almost 2 lakh were fake as per an investigation. Here, 65000 construction workers had only one mobile number & this is how the fraud took place: BJP national spox Sambit Patra (1/2) pic.twitter.com/r9TxwIDKPz