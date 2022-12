'भारत जोड़ो यात्रा' आज दिल्ली में करेगी प्रवेश, कांग्रेस ने नेताओं को मास्क पहनकर आने का दिया निर्देश-सूत्र

भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह दिल्ली में पहुंचेगी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं से बड़ी अपील की है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पार्टी ने सभी से मास्क पहनने की अपील की है।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेगी। पदयात्रा में शामिल होने वाले तमाम कांग्रेस के नेता करीब 10 बजकर 30 मिनट पर जय देव आश्रम पहुंचेंगे। वहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की तरफ से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मास्क लगाकर यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण चीन में तबाही मचा रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। वहीं, शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर यात्रा बंद करने को कहा था। हालांकि, इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत भी गरमा गई है।

