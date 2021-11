Covid 19: नए वैरिएंट को लेकर केजरीवाल की पीएम मोदी से मांग, तुरंत बंद हो उड़ानें

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 नवंबर: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बाद ज्यादातर देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। साथ ही ऐसे संक्रमित देशों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन देशों की उड़ानों को तुरंत रोक देने का आग्रह किया है, जो देश कोविड के नए वैरिएंट से प्रभावित है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया हैं कि वे उन देशों की उड़ानों को तुरंत रोक दें, जो देश कोविड के नए वैरिएंट से प्रभावित है। कोई भी देरी बहुत हानिकारक हो सकती है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि देश ने पिछले डेढ़ साल में कोरोना के खिलाफ मुश्किल हालातों में जंग लड़ी है। काफी कठिनाइयों के बाद हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए चिंताजनक वैरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से नए वैरिएंट से प्रभावित देशों पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं। अगर कोई संक्रमित भारत आ गया, तो यह देश के लिए घातक साबित हो सकता है।

Delhi CM Arvind Kejriwal in a letter to PM Narendra Modi, "urges to stop flights from regions witnessing the new variant, with immediate effect. Any delay may prove harmful." pic.twitter.com/IKFIhC2btA