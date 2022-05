Delhi: 22 मई से फिर एक हो जाएगी तीनों MCD,केंद्र ने जारी की अधिसूचना, अभी कौन करेगा संचालन ? जानिए

Delhi

नई दिल्ली, 18 मई: 22 मई से दिल्ली के तीनों नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अभी दिल्ली के तीनों नगर निगम-उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पर भाजपा का कब्जा है और इस अधिसूचना के बाद ये तीनों अब औपचारिक तौर पर एक नगर निगम के रूप में काम करने लगेंगे। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के मुताबिक जब तक नए एकीकृत नगर निकाय की पहली बैठक नहीं होगी, तब तक के लिए केंद्र सरकार इसके संचालन के लिए एक 'स्पेशल ऑफिसर' की नियुक्ति करेगी।

22 मई से फिर एक हो जाएगी तीनों एमसीडी

केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार दिल्ली के तीन नगर निगमों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय होगा। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को यह घोषणा की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार 22 मई से दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 लागू हो जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया है। जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 19 मई को और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को समाप्त होगा।

18 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय पर लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को मुहर लगाई थी। जबकि, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इससे संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अधिसूचना के अनुसार, 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) कानून, 2022 (2022 के 10) की धारा 3 की उपधारा (1) से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम के गठन के लिए मई 2022 का 22वां दिन निर्धारित करती है, जब दिल्ली नगर निगम गठित होगा।'

एसडीएमसी का कार्यकाल खत्म

राजधानी दिल्ली के तीनों निगमों के विलय करने का मकसद संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल, तालमेल और रणनीतिक योजना सुनिश्चित करना है। एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'बुधवार से एसडीएमसी में कोई भी नीति-निर्माण वाले कार्य नहीं होंगे। एसडीएमसी सदन, स्टैंडिंग कमिटी की बैठकें भी नहीं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय तीनों नगर निकाय को भंग करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए अलग अधिसूचना जारी करेगा।'

गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को तीन हिस्सों में बांट दिया था। जो अब फिर से एक हो गई है।

