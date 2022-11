सत्येंद्र जैन मसाज मामला: कोर्ट में उपस्थित हुए वकील ने बताया गलत, कहा-'ED कर रही नियमों का उल्लंघन'

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आप नेता और दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते दिनों उनकी जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं, जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर ईडी की तरफ से अदालत में मसाज और VVIP ट्रीटमेंट देने की शिकायत भी की गई थी। साथ ही मसाज कराते सत्येंद्र जैन का एक वीडियो भाजपा की तरफ से भी शेयर करते हुए जेल अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

AAP's Satyendar Jain's Tihar CCTV footage matter: Sr Adv Rahul Mehra appearing for Jain before a Delhi court has alleged that ED is leaking sensitive info to the media despite the court order and undertaking given in the court.

ED Counsel Zohaib Hossain denies the allegations.