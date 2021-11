यमुना नदी में जहरीले झाग, आप ने कहा- ये दिल्ली को हरियाणा, यूपी से मिला गिफ्ट

Delhi

नई दिल्ली, 9 नवंबर: दिल्ली में यमुना में दिख रहे जहरीले झागों के लिए आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जिम्मेदार बताया है। यमुना में जहरीले झाग के बीच खड़े होकर छठ पूजा की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि ओखला बैराज में यमुना के पानी में झाग ही झाग हैं। ये क्षेत्र यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। इसे साफ रखने में वो हर साल की तरह इस साल भी वो फेल हुए हैं। यमुना का ये प्रदूषित पानी दिल्ली का नहीं है। ये यूपी और हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली को गिफ्ट में मिला है।

राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा से यमुना में करीब 105 एमजीडी अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) और यूपी से गंगा से गिरने वाला 50 एमजीडी अपशिष्ट जल ओखला बैराज में आकर मिलता है। पानी में औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित डिटर्जेंट, अमोनिया होता है, जिससे झाग बनता है। इसके लिए पूरी तरह से यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साल-दर-साल हमने यूपी सरकार को सिंचाई तकनीक, जैव कृषि पद्धति का उपयोग करने के लिए लिखा है लेकिन भाजपा सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

चड्ढा ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड अपनी एसटीपी की क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है, ताकि अनुपचारित अपशिष्ट पानी यमुना में नहीं छोड़ा जाए लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों का रवैया निराश करने वाला है।

बीजेपी ने आप को ठहराया जिम्मेदार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना किनारे जहरीले झागों के बीच छठ करतीं महिलाओं की तस्वीरों को शेयर करते हुए आप सरकार को घेरा है। तिवारी ने कहा, आज की यमुना नदी की तस्वीरें काफी चिंताजनक हैं और ये तस्वीरें बयान करती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूर्वांचलियों की आस्था के पर्व छठ पूजा को यमुना के तट पर मनाने से रोक क्यों लगाई।

