दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट, पिछले 24 घंटे में मिले 6500 मरीज

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 15। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होता दिख रहा है। शनिवार को नए मामलों में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 6500 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा संक्रमण दर भी 11 फीसदी तक आ गई है।

दिल्ली में 15 दिन के अंदर 1000 ICU बेड तैयार किए- केजरीवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमारे डॉक्टर और इंजीनियरों ने मिसाल कायम की है, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही सरकार भी हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 15 दिन के अंदर 1000 ICU बेड तैयार किए गए हैं।

