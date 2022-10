Chhattisgarhi Boli में "राम के लीला" Ramayan, प्रदेश के इन स्थानों पर हो रही शूटिंग, जल्द होगी रिलीज

Chhattisgarh

रायपुर, 05 अक्टूबर। Chhattisgarhi Ramayan, देश में रामायण की कथा को कई भाषायों में फिल्माया व प्रस्तुत किया गया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ी बोली में भी राम के लीला रामायण देखने का मौका छत्तीसगढ़ के मानस प्रेमियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ी रामायण की शूटिंग 6 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। पहली बार बन रही "राम के लीला रामायण" की शूटिंग ग्राम जोरा स्थित सहाय फिल्म स्टूडियो में चल रही है। इस फ़िल्म का निर्देशन जसबीर कोमल कर रहें हैं।

राज्य में होगी "राम की लीला"धारावाहिक की शूटिंग

निर्देशक जसबीर कोमल ने बताया कि इस फ़िल्म की 80 फ़ीसदी शूटिंग राज्य में चिन्हित राम वनगमन पथ के आसपास ही होगी और बाकी अन्य राज्यों में होगी। कुछ हिसा रामेश्वरम, और अयोध्या में होगी। इस धारावाहिक की शूटिंग करीब 6 महीने पहले शुरू हो चुकी है। इसमें सभी डायलॉग्स छत्तीसगढ़ी में होगी। इस छत्तीसगढ़ी रामायण को धारावाहिक और मूवी दोनों रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। भगवान राम के जन्मोत्सव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में शूट किया गया।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रामायण होगी रिलीज

निर्देशक जसबीर कोमल ने बताया कि छत्तीसगढ़ी रामायण को अगले साल चैत्र नवरात्रि में रामनवमी के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी रामायण 52 एपिसोड में होगी। राम की लीला धारावाहिक का हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का होगा। इस धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन पर भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ फ़िल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी। धारावाहिक को हर संडे दिखाने की योजना है। इस तरह लगभग एक साल तक प्रसारण होगा।

प्रदेश के कलाकार नजर आएंगे, मुख्य भूमिका में

इस फिल्म में राजा दशरथ की भूमिका को प्रदेश के वरिष्ठ कलाकार विजय मिश्रा निभा रहे हैं। विजय मिश्रा का कहना कि धार्मिक फिल्में समाज में अपने इतिहास के प्रति आस्था प्रगट करती है। ऐसी फिल्मों से नई पीढ़ी के समक्ष भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से अत्यंत कारगर होती हैं। इस फ़िल्म में माता कौशल्या- पुष्पांजलि शर्मा, कैकैई-वीना पंडवार तथा सुमित्रा का किरदार लक्ष्मी नाग अदा कर रही हैं। वरिष्ठ नाटय फिल्म निदेशक डॉक्टर अजय सहाए गुरु वशिष्ठ बने हैं। अशोक तिवारी ने पटकथा गीत लिखे है।

रामायण के लिए रखा गया, एक करोड़ का बजट

रामायण धारावाहिक के लिए एक करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। एक एपिसोड को पूरा करने में लगभग दो लाख रुपए तक खर्च किया जा रहा है। राम की लीला रामायण का रजिस्ट्रेशन भी मुंबई में कराया गया है। जसबीर ने बताया कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में रामायण को देखकर छत्तीसगढ़ी में रामायण बनाने का विचार आया।

