Rajnandgaon: तीन साल बाद निकलेंगी भव्य चलित विसर्जन झांकियां, भक्ति में झूमेंगे लोग, जानिए क्यों है खास

Chhattisgarh

oi-Manendra Patel

राजनांदगांव, 07 सितम्बर। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव शहर गणेश विसर्जन की झांकियों के लिए देशभर में मशहूर है। कोरोना काल में तीन साल तक आयोजन में प्रतिबंध के बाद, अब फिर से इन भव्य और चलित झांकियों को देखने का मौका लोगों को मिलेगा। इस साल इन झांकियों के शहर भ्रमण को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है। तो दूसरी ओर, इसे अंतिम रूप देने का काम समिति के सदस्य और कलाकार कर रहें हैं।

English summary

Rajnandgaon: After three years, grand moving immersion floats will come out, people will dance in devotion, know why it is special