OMG: छत्तीसगढ़ सरकार नही दिला पाई पीने का पानी, तो पहाड़ो से गांव तक ग्रामीणों ने खुद ही बिछा दी पाइप लाइन

oi-Dhirendra Giri

सरगुजा, 15 अप्रैल। इंसान को जिन्दा रहने के लिए खाना, हवा और पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगर प्यास लगी हो, तो इंसान आसमान से लेकर पाताल तक पानी की खोज पर निकल पड़ा है। छत्तीसगढ़ सरगुजा में ग्रामीणों ने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है, जो उनके हौसले की मिसाल तो पेश करता ही है, लेकिन साथ ही सरकारी सिस्टम पर करारा तमाचा भी है। दरअसल सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने गांव का हेंडपम्प खराब होने के बाद पाइप लाइन बिछाकर एक किलोमीटर दूर पहाड़ में झरने से अपने गांव में पानी पहुंचा दिया है।

English summary

OMG: The Chhattisgarh government could not provide drinking water, so the villagers themselves laid the pipeline from the hills to the village