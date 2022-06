कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग पर बोले भूपेश बघेल, केंद्र ने जो रणनीति अपनाई वो फेल रही

Chhattisgarh

oi-Kapil Tiwari

रायपुर, जून 04। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं का तमाम विपक्षी दलों ने एक सुर में विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हत्या की घटनाओं की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी तक घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब हिंदू प्रवासियों को मारा जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार की हर रणनीति फेल हो रही है।

कश्मीर को लेकर केंद्र की रणनीति फ्लॉप- बघेल

भूपेश बघेल ने कहा है, "पहले घाटी में कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, लेकिन अब हिंदू (प्रवासी) मारे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो रणनीति अपनाई, वो फेल रही है, क्योंकि घाटी में वास्तविक समस्या अभी भी बरकरार है। समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल किया गया तरीका असफल रहा है।"

Chhattisgarh | Earlier Kashmiri Pandits were killed and now Hindus(migrants) are getting killed. Whatever strategy you (Centre) have adopted, the problem still exists even after that. The method used to solve the problem has been unsuccessful: CM Bhupesh Baghel on killings in J&K pic.twitter.com/lI9NNlIt4G