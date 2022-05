जानिए, कैसा था झीरम घाटी नक्सल हमले का मंजर, 25 मई 2013 की तारीख, जिसे कभी देश नहीं भुला पायेगा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 25 मई। आज से 9 साल पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी थी,उसे कोई नहीं भुला सकता,इस घटना में कांग्रेस पार्टी के नेताओ की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। छत्तीसगढ़ में साल 2013 अंत में विधानसभा चुनाव होने थे, कांग्रेस बीते दो चुनावों में भाजपा से लगातार हार रही थी,लेकिन रमन सिंह की अगुवाई में 10 साल तक सत्ता चला चुकी भाजपा के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का फैक्टर भी देखा जा रहा था।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश को मिली सिलगेर कांड की जांच रिपोर्ट, अध्ययन के बाद फैसला लेगी सरकार

English summary

Know, how was the scene of Jhiram Valley Naxal hamla, the date of May 25, 2013, which the country will never forget