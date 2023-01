Chhattisgarh: नारायणपुर में चर्च तोड़ने पहुंचे आदिवासी, अनियंत्रित हुई भीड़, एसपी का सिर फोड़ा

मिली जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणपुर के बखरूपारा में बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे।

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में आदिवासियों की भीड़ ने एसपी सदानंद कुमार का सिर फोड़ दिया है। बताया जा यहा है कि आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में चर्च तोड़ने पहुंचे थे,उसी समय बेकाबू भीड़ ने उनपर हमला करके सिर फोड़ दिया है।

Narayanpur, Chhattisgarh | Several people incl SP Narayanpur injured during protest by members tribal community over alleged illegal conversion. They also allegedly vandalised a church in Bangalpara area

In the incident, SP & some police personnel received injuries: DM A Vasant pic.twitter.com/NlOSfTZHKb