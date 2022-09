Chhattisgarh: परिवार में नहीं है कोई पुरूष, पुलिस बनी सहारा, सगे भाइयों का करवाया अंतिम संस्कार

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

बलौदाबाजार, 15 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में दिल दहला देने वाले एक सड़क हादसे में 3 लोगो की जान चली गई। इस घटना के बाद अक्सर सख्त नजर आने वाले पुलिस महकमे का मार्मिक चेहरा सामने आया है। जहां एक ही परिवार के दो लोगों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पुलिस विभाग ने उठाई। इतना ही नहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई। इस घटना के बाद मानवता की मिसाल पेश करने वाली पलारी थाना क्षेत्र के पुलिस टीम की सराहना हो रही है।

English summary

Chhattisgarh: There is no man in the family, the police became the support, the last rites of the real brothers were done