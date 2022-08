छत्तीसगढ़ में चुनावी आहट, कांग्रेस ने किया Political Committee का गठन, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,16 अगस्त । छत्तीसगढ़ में अगले साल के अंत में चुनाव हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियों को मजबूती देने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे मनमुटाव भूलकर के साथ चुनावी रणनीति तैयार करेंगे।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उदयपुर नवसंकल्प शिविर में यह निर्णय हुआ था कि कांग्रेस हर राज्य में पीएसी का गठन करेगी, जो संबंधित प्रदेश में राजनीतिक और संगठन से जुड़े विषयों पर फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस रीलीज़ के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए पीएसी गठित करने को स्वीकृति दी।

Hon'ble Congress President has approved the constitution of Political Affairs Committee of Chhattisgarh Pradesh Congress Committee, as follows, with immediate effect:

Congratulations and best wishes to everyone. 💐 pic.twitter.com/31bFSQzKeM