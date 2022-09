Chhattisgarh Accident: कोरबा जिले में बड़ा सड़क हादसा, मेट्रो बस ट्रेलर से टकराई, 7 की मौत कई घायल

Chhattisgarh

रायपुर, 12 सितंबर। एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से है, जहां आज एक तेज रफ्तार मेट्रो बस CG 04 MM3195 मड़ई के पास खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं।

कहा जा रहा है कि ये हादसा सुबह 4 बजे हुआ है। हादसे की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने बांगों थाना में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक 7 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है।

7 people LOST Their lives and many injured after the bus accident in Korba district, Chhattisgarh. The incident took place around 4 am. Read details.