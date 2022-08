भागवत ने RSS मुख्यालय में फहराया तिरंगा, मोहन मरकाम बोले, अच्छा लगा,अब दिल से स्वीकार कर लें

Chhattisgarh

रायपुर, 13 अगस्त। आरएसएस मुख्यालय नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे गर्व का क्षण बताया है,लेकिन इसके साथ अफ़सोस भी जताते हुए कहा है कि यह करने में आरएसएस को 75 साल लग गए। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शनिवार को अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सरसंघचालक मोहन भागवत तिरंगा फहरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शनिवार को आरएसएस ने अपने ऑफिशियली ट्वीटर हेंडल पर लिखा कि 'स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं. हर घर तिरंगा फहराएं. राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। इससे पूर्व संघ ने अपने ऑफीशियल ट्वीटर हैंडल में तिरंगा की डीपी लगाई थी. इसके अलावा ही मोहन भागवत ने भी अपना प्रोफाइल फोटो भी बदलकर तिरंगा लगाया है।

इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय में राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि संघ मुख्यालय में खादी का तिरंगा इनके फहराना देश के लिये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद ही सही संघ मुख्यालय में तिरंगा झंडे को तो फहराया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उनके द्वारा भेजे गये खादी के झंडे को हेडगेवार भवन नागपुर में फहराकर संघ प्रमुख ने एक रंग के ध्वज को छोड़कर तीन रंग वाले तिरंगे ध्वज पर अपनी आस्था जताई। हालाकि इस पर संघ को पूरे 75 साल लग गये, जो कि अफ़सोस जनक बात है। मोहन मरकाम ने ट्वीटर लिखा कि हमने खादी का तिरंगा कोरियर के द्वारा संघ प्रमुख मोहन भगवत को भेजा था। देखकर अच्छा लगा कि सोशल मीडिया पर भी RSS और संघ प्रमुख को तिरंगा लगाना पड़ा और फहराना भी पड़ा। अब RSS को दिल से भी तिरंगा को स्वीकार करना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा एक ओर जहां पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश की जनता राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने घरो में लगा रही है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में यह जानकारी प्राप्त हुई के संघ मुख्यालय को हेडगेवार भवन तिरंगा नहीं फहराया गया और आरएसएस ने ट्वीटर हैंडल एवं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी डीपी में तिरंगा नहीं लगाया था। जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो खुद एक स्वयं सेवक थे। उनके निवेदन को भी संघ ने नकार दिया था। तिरंगे के इस अपमान को देखकर कुछ दिन पूर्व खादी निर्मित तिरंगा झंडा संघ मुख्यालय कोरियर के माध्यम से भेजा गया और तिरंगे को फहराने का अनुरोध भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से किया था। इसी तिरंगा झंडा को आज संघ मुख्यालय नागपुर में फहराया गया है।

