5 राज्यो में करारी हार के बाद कांग्रेस पर मंडराया भूपेश सरकार बचाने का खतरा, 2023 के लिए है कैसी है तैयारी?

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 13 मार्च। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस की चिंताए बढ़ा दी हैं। रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति यानि सीडब्ल्यूसी की बैठक में हार को लेकर पार्टी ने क्या चिंतन किया और आगे क्या करने वाली है, वह आगे साफ हो जायेगा, लेकिन फिलहाल यह तय है कि कांग्रेस जिस छत्तीसगढ़ मॉडल को चुनावी राज्यों में प्रचारित करती नहीं थकी, उसे जनता ने नकार दिया है। 2023 में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सत्ता बचा पायेगी?

