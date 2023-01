Chhatarpur : शावकों के साथ घूम रही मादा तेंदुआ, खेत में बछड़े का किया शिकार

बड़ामलहरा से डेढ़ किलोमीटर दूर मौली रेस्ट हाउस के पास तेंदुए ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। पास के ढाबे पर सो रहे कर्मचारियों ने बछड़े के चिल्लाने की आवाज सुनी और डंडे लेकर बाहर निकले तो तेंदुआ शिकार करते दिख गया।

Chhatarpur

छतरपुर जिले के बड़ामलहरा इलाके में मादा तेंदुआ का आतंक बना हुआ है। दो शावकों के साथ करीब 15 दिन से इलाके तेंदुए का मूवमेंट बना हुआ है। तेंदुआ द्वारा लगातार शिकार के चलते इलाके में दहशत फैली हुई है। बीती रात मौली रेस्ट हाउस के पास उसने बछड़े का शिकार कर लिया। किसान के चिल्लाने और हल्ला मचाने पर मृत बछड़े को खेत में छोड़कर भाग गया। यह तेंदुआ अब तक 8 जानवरों का शिकार कर चुका है।

वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार तेंदुआ ने बीती रात मौली रेस्ट हाउस के पास एक बछड़े का शिकार किया। जो जानकारी दी गई है उसमें शहरी इलाके से महज डेढ़ किलोमीटर दूर मौली रेस्ट हाउस के पास संचालित महाराजा ढाबा के कर्मचारी मुकेश सोनी ने अधिकारियों को बताया है कि वे लोग रात में सो रहे थे। तभी रात करीब दो-ढाई बजे बछड़े के चिल्लाने की आवाज आई। जिससे नींद खुल गई और डंडा लेकर बाहर आए तो देखा कि खेत पर एक तेंदुआ बछड़े का गला जबड़े में दबाए हुए घसीट रहा था। लोगों ने ललकारा तो वह बछड़े को छोड़ कर भाग गया। पास जाकर देखा तो बछड़े की मौत हो चुकी थी। बड़ामलहरा रेंजर नवीन सिंह बघेल के अनुसार टीमें लगातार गश्त कर रही है।

8 जानवरों का शिकार कर चुका है

छतरपुर जिले के बड़ामलहरा से सटे खेतों और जंगली इलाके में पश्चिमी बीट क्रमांक 51 में मादा तेंदुआ को 2 शावकों के साथ कई दफा देखा जा चुका है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। टीम को उनके पगमार्क भी मिले हैं। इस तेंदुए ने अभी तक 8 मवेशियों का शिकार कर लिया है। इलाके में लोग बच्चों की सुरक्षा तक को लेकर चिंतित बने हुए हैं।

