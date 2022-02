पंजाब में कोई पार्टी जीते मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने वही कहा जो सच है- कुमार विश्वास

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

17 फरवरी, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कुमार विश्वास ने सफाई दी है। संवाददाताओं से बातचीत में कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में कोई पार्टी जीते मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने वही कहा जो सच है।

बता दें कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक बार मुझसे कहा था कि या तो मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या फिर स्वतंत्र देश खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। इस पर राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा था कि यदि केजरीवाल ने कुमार विश्वास से ऐसा कहा था तो वह इतने समय तक चुप क्यों थे, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से केजरीवाल के मंसूबों को क्यों नहीं बताया।

अब राघव चड्ढा के आरोपों पर कुमार विश्वास ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'पंजाब में चाहे भाजपा जीते, कांग्रेस, अकाली दल या AAP जीते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने कहा है वह सत्य है।' उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी से था जिसे मैंने बनाया था, लेकिन इस पर गलत लोगों ने अधिकार जमा लिया।

I've nothing to do with politics; anybody can win or lose. Be it BJP, Congress, Akali Dal or AAP who wins polls, it doesn't matter to me. But what I said is true. I belonged to a party that I had formed, it has been taken over by wrong people: Kumar Vishwas on Raghav Chadha's PC pic.twitter.com/DqCkuzb1Vh