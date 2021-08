2022 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में ख़ुद को आज़माना चाहती है ‘AAP’, नगर निगम चुनाव में खेला नया दांव

Chandigarh

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अगस्त 24, 2021। पंजाब के 2022 में होने वाले फाइनल से पहले आम आदमी पार्टी ख़ुद को सेमीफाइनल में आज़माना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में उतरने का फ़ैसला किया है। नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र सभी सियासी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने नगर निगम चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ेगी।



AAP सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक जरनैल सिंह ने वन इंडिया हिंदी से बात की और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जरनैल सिंह ने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसकी ज़िम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी जड़ से ख़त्म करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़ेगी।

सलाहकारों के विवादित बयानों के बीच सिद्धू का नया ट्वीट, अब इस मुद्दे पर अमरिंदर सरकार को घेरा

संगठन की तैयारी में जुटी AAP

जरनैल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी लंबे अरसे से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई थी। चंडीगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए अपना संगठन तैयार कर रही थी। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चंडीगढ़ में बीजेपी के साथ संबंधित लोक सभा मेंबर होने के बावजूद केंद्र सरकार की तऱफ से चंडीगढ़ को अनदेखा किया गया। इस ख़ूबसुरत शहर को गंदगी से भरा हुआ बना दिया गया। चंडीगढ़ के लोगों की मांगों को काफ़ी वक़्त से अनदेखा किया जा रहा है। इस वजह से चंडीगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। वह इस बार ईमानदार लोगों को सत्ता में लाएगी।

कांग्रेस और भाजपा पर निशाना

वहीं पूर्व मेयर और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि एक वक़्त था जब उत्तर भारत में चंडीगढ़ की अपनी एक अलग पहचान थी। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। इसी वजह से सफ़ाई को लेकर जनता और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम पर काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का क़ब्ज़ा रहा है। कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल लोक सभा में भी जीते लेकिन उन्होंने आम जनता और शहर की परेशानियों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ की जनता इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का जवाब देगी। आम आदी पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएगी।

बीच सड़क पर दरोगा को धमकाने वाले सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वीडियो वायरल होने पर दी सफाई

कांग्रेस छोड़कर AAP में शामिल हुए छाबड़ा

आपको बता दें कि पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद प्रदीप छाबड़ा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व ख़त्म होते जा रहा है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता परेशान होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। पद और टिकट का लालच देकर उन्हें रोका जा रहा है। कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

English summary

'AAP' wants to try itself in the semi-finals before the final of 2022, announced to contest all the seats of the municipal corporation