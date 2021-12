New GST Rules: लगेगा जोर का झटका, कपड़े से ऑटो रिक्शा तक, 1 जनवरी से जेब पर पड़ेगा बोझ

Business

नई दिल्ली, 27 दिसंबर। साल 2022 की शुरुआत होने में चंद दिन बचे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आपको महंगाई का जोर का झटका लगने वाला है। आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। नए साल के शुरुआत के साथ ही कपड़े खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा बुकिंग तक, फुटवेयर से लेकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर तक सब महंगा होने जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम में 1 जनवरी, 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

