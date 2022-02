Weekly Pay Policy: नहीं करना होगा हर महीने की पहली तारीख का इंतजार, हर हफ्ते सैलरी दे रही है ये कंपनी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 9 फऱवरी। सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी, सैलरी के लिए सबको महीने की पहली तारीख का इंतजार करना पड़ता है। महीने भर के इंतजार के बाद सैलरी आपके बैंक खाते में जमा होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सैलरी के लिए आपको महीने भर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तक विदेशों में ही विकली सैलरी का चलन था, जिसे अब भारत में भी एक निजी कंपनी ने लागू कर दिय़ा है। अब भारत में भी हर हफ्ते सैलरी कल्चर शुरू हो चुका है।

English summary

Weekly Pay Policy: Now you will get salary every week,This company be first in India to move to weekly payout of salaries