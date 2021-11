इनकम टैक्स की छापेमारी, 200 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 18 नवंबर। आयकर विभाग ने 200 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त की है। सीबीडीटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज आयकर विभाग ने कोलकाता, दिल्ली, असम, मेघालय में कई जगहों पर छापेमारी की है। इन राज्यों के 24 परिसरों पर सर्च अभियान चलाया गया। इस छापेमारी में 1.30 करोड़ का कैश जब्त कि गए, इसके अलावा 6 बैंक लॉकर्स को जबत किया गया है। वहीं अब तक की गई तलाशी में 200 करोड़ रुपए कि बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है।

सीबीडीटी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने कोलकाता स्थिति एक प्रमुख कंपनी पर छापेमारी की। ये कंपनी सीमेंट और रियल एस्टेट के निर्माण से जुड़ी है। इस कंपनी पर 16 नवंबर को सर्च ऑपरेशन के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। जिसके बाद भारी मात्रा मं नकदी और बेहिसाब संपतति जब्त की गई है।

Income Tax Department carried out search & seizure operations on Nov 16 on a prominent Kolkata-based group engaged in manufacturing cement & real estate. The search action covered 24 premises spread over Kolkata, Delhi and places in the states of Assam & Meghalaya: CBDT