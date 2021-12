GST कलेक्शन में तेजी, नवंबर में 1.31 लाख करोड़ के पार

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 1 दिसंबर। कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन में तेजी आ रही है। नवंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.31 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। आपको बता दें कि ये आंकड़ा जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। लगातार जीएसटी कलेक्शन में तेजी आ रही है, जिसके बाद नवंबर में ये आंकड़ा 1,31,526 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर साल 2020 के जीएसटी कलेक्शन से इन आंकड़ों की तुलना करें तो इसमें 27 फीसदी की तेजी आ चुकी है। वहीं अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रहा था।

The gross GST revenue collected in the month of November is Rs 1,31,526 crores. GST collection for this month has surpassed last month's collection registering the second-highest since the implementation of GST: Ministry of Finance