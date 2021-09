SBI Alert: वायरल हो रहा एसबीआई का फेक कस्टमर केयर नंबर,फोन करने से पहले यहां करें चेक

Business

नई दिल्ली, 19 सितंबर। SBI Customer Care. अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( SBI) में हैं तो ये खबर बहुत जरूरी है। बैंक ने खाताधारकों को फेक कस्टमर केयर नंबर को लेकर अलर्ट किया है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वो बैंक के फर्जी कस्टमर केयर नंबर से बचकर रहें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड के चलते बैंक ने खाताधारकों से ये अपील की है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को शिकार बनाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जिसके बारे में अपने खाताधारकों को अलर्ट करने के लिए बैंक ने ट्वीट, इमेल, एसमस के जरिए ग्राहकों को अलर्ट किया है।

एसबीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. SBI ने अपने ट्वीट में कहा, फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें. कृपया सही कस्टमर केयर नंबर के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें. गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए.

बैंक ने ट्विटर पर शेयर किए एक वीडियो में कहा, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत इसकी रिपोर्ट करें. आप report.phising@sbi.co.in या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करें.

