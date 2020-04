कोरोना संकट के बीच SBI का खाताधारकों को Alert! ये 7 Tips सुरक्षित रखेंगे आपका पैसा

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप पड़ गया है। ऐसे में जहां एक ओर लोग कोरोना वायरस के संकट से लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं। कहीं कोरोना राहत फंड के नाम पर तो कहीं कोरोना बचान के फर्जी ऐप के जरिए लोगों की डिटेल चुराई जा रही है। लोगों के खाते में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों को अलर्ट जारी किया हैं।

Cyber-criminals have started scamming people in the most innovative ways while the world is fighting against a deadly pandemic. Here are some #SafetyTips.

Remember - Always think before you click!

Report #CyberCrimes here: https://t.co/L3ihBoE1kS #SBI #StateBankOfIndia #COVID pic.twitter.com/C3vLTgt1Ih