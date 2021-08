बैंक लॉकर के लिए RBI की नई गाइडलाइन, चोरी होने पर 100 गुना मिलेगा हर्जाना

Business

नई दिल्ली, 19 अगस्त। अगर आपने बैंक में लॉकर की सुविधा ले रखी है और आपको यह चिंता सता रही है कि अगर लॉकर में रखा सामान चोरी हो गया तो क्या होगा तो इसकी आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लॉकर को लेकर बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। आरबीआई की यह गाइडलाइन नए और पुराने दोनों ही बैंक के ग्राहों पर लागू होगी जिन्होंने बैंक में लॉकर की सुविधा ले रखी है।

