Railways: ट्रेन के सफर में फिल्म, टीवी सीरियल देखने का मजा, रेलवे ने इन ट्रेनों में शुरू की नई सर्विस

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 11 फरवरी। ट्रेन का सफर अब मनोरंजन से भरा होगा। सफऱ में आप बोर नहीं होंगे। मध्य़ रेलवे ने यात्रियों के सफर को और बेहतर बनाने के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब मुंबई के लोकल ट्रेनों में लोग सफर के दौरान फिल्में, टीवी सीरियल का मजा ले सकेंगे। महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के सफऱ को मनोरंजक बनाने के लिए मध्य रेलवे ने शुक्रवार ने इस नई सर्विस की शुरुआत कर दी है। सबसे खास बात ये कि इसके लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाएगा।

Shri Anil kumar Lahoti, GM_CRly had a first hand experience of 'Content on Demand-Infotainment Service' provided in 10 Suburban Local Trains by Central Railway & @SugarboxN.

This initiative by CR through Non-Fare Revenue will provide digital experience for commuters @RailMinIndia pic.twitter.com/Ck9kercNdj