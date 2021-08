Banking News: चेक से करते हैं पेमेंट तो जान लें नया नियम, गलती पड़ सकती है भारी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। RBI New Cheque Rules. अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव किया है। चेक पमेंट से जुड़े इस नियम की जानकारी के अभाव में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 1 अगस्त से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया ने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब चेक क्लियरेंस की सुविधा आपको हफ्ते के सातों दिन, चौबीस घंटे मिलेगी। यानी अब अगर आप ये सोच कर किसी को चेक इश्यू कर लेते हैं कि अगले दिन बैंक की छुट्टी है तो खाते में बैलेंस बाद में डालेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Gold: 88 रुपए बिक रहा था सोना, मिला 52000 फीसदी का रिटर्न, जानें कैसा रहा सोना का 1947 से 2021 तक का सफर

English summary

Must Read: If You Pay by Cheque, then you should Know about the New Cheque payment rules of RBI, otherwise you may pay penalty.