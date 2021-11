IRCTC:रेलवे ने शुरू की रामायण यात्रा, 17 दिन के टूर में अयोध्या समेत इन स्थानों के दर्शन, जानिए किराया,

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 07 नवंबर । भारतीय रेलवे ने अपनी पहली रामायण सर्किल की शुरुआत आज से कर दी है। भगवान राम के जीवन स जुड़ स्थलों को जोड़ते हुए रेलवे ने इस खास ट्रेन की शुरुआत आज से कर दी है। इस इस ट्रेन में टिकट बुक कर अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट समेत भगवान राम के जीवन से स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। आज पहली ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। 17 दिनों की इस यात्रा में भागवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा।

English summary

First train departure on the 'Ramayana Circuit' will commence from Delhi's Safdarjung railway station today. The 17 days tour will cover many prominent locations including Ayodhya, Sitamarhi & Chitrakoot, associated with the life of Lord Ram