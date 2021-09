IRCTC Update: भारतीय रेलवे ने बदली 15 ट्रेनों की टाइमिंग, सफर से पहले जानें पूरा शिड्यूल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 19 सितंबर। Indian Railway भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सफर को सुगम बनाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के हॉल्ट टाइमिंग में बदलाव किया है। रेलवे ने कई ट्रेनों के स्टशनों पर ठहराव के समय में बदलाव किया है। इसके अलावा पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 7 जोड़ी त्‍योहार स्‍पेशल ट्रेनों के फेरों की भी बढ़ा दिया है।

Western Railway has decided to revise the halt timings of several special trains at various stations over Western Railway, for the convenience of passengers.@RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/4zxHGRbxpA