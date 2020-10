बढ़ेगी इंटरनेट की स्पीड, 2000 शहरों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाएगा Jio: मुकेश अंबानी

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुरुवार को भारत में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कनेक्टिविटी में भारत के वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए के लिए मुकेश अंबानी ने आज देशभर के 2000 से अधिक कस्बों और शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जान बिछाने का ऐलान किया।

इससे पहले सोमवार को भी अरबपति मुकेश अंबानी ने कहा था कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक विश्व नेता बनाने के लिए यह सही समय है और हमारे पास उपकरण भी हैं। हमें भरोसा है कि सरकार सरकार डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नियामक ढांचा पेश करेगी। इसी क्रम में गुरुवार को आरआईएल के चेयरमैन ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कनेक्टिविटी में हमारे वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए Jio अब भारत के 2000 कस्बों और शहरों के 50 मिलियन (5 करोड़) से अधिक परिसर में एक उच्च गति ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क तैयार कर रहा है।

