वर्ल्ड बैंक ने की भारत की तारीफ, कहा- भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत, GDP में होगा उछाल

वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 10 साल की तुलना में पहले से कहीं और अधिक मजबूत बताया है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 22-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है।

Business

oi-Pallavi Kumari

World Bank India GDP: वर्ल्ड बैंक ने भारत की मजबूत आर्थिक गतिविधियों की तारीफ की और कहा है कि चालू वित्त वर्ष 22-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी। वर्ल्ड बैंक ने भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण अपने 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.5% से 6.9% कर दिया है। भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान है।

वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने कहा, ''भारत 10 साल पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत है। पिछले 10 वर्षों में उठाए गए सभी कदम भारत को वैश्विक विपरीत दिशा में नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं।''

The World Bank has revised its 2022-23 GDP forecast upward to 6.9% from 6.5% due to robust economic activities in India, says World Bank. pic.twitter.com/1vZL8qiw0j

वर्ल्ड बैंक के अगस्टे तानो कुआमे ने कहा, ''भारत बहुत महत्वाकांक्षी है, सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई काम किए हैं और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है।''

Rupee has depreciated by just about 10% over the course of this year. India has not fared that badly compared to other emerging markets: Dhruv Sharma, Senior Economist, The World Bank pic.twitter.com/5Gdm6SvLLJ