क्या आपने भी 'कैशबीन' ऐप से लिया है पर्सनल लोन? RBI ने रद्द किया कंपनी का रजिस्ट्रेशन

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 24 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिल्ली स्थित पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है। बड़ा फैसला लेते हुए आरबीआई ने बताया कि कंपनी ने लोगों के अनधिकृत उपयोग और उच्च ब्याज दरों को चार्ज करने सहित नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी को अपने कर्जदारों से ब्याज दर और अन्य शुल्क वसूलते हुए भी पाया गया था। आरबीआई ने अब कंपनी को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है।

RBI cancels Certificate of Registration of PC Financial Services Pvt Ltd,Delhi for violation of RBI directions on outsourcing & Know Your Customer norms.

The company was also found to be charging a usurious rate of interest & other charges to its borrowers, says RBI.