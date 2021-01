आर्थिक मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत, दिसंबर-2020 में GST कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार को माल एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन क्षेत्र से बड़ी राहत की खबर मिली है। दिसंबर-2020 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वित्त मंत्रालय से शुक्रवार मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर-2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा जो अब तक का सबसे अधिक संग्रह रहा है। इसकी तुलना दिसंबर 2019 के जीएसटी कलेक्शन से करें तो वर्तमान में यह 12 प्रतिशत अधिक है। वहीं, पिछले वर्ष नवंबर 2020 में भी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से सीएसटी कलेक्शन में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। दिसंबर-2020 का जिएसटी कलेक्शन अब तक किसी भी महीने से सबसे अधिक है। जीएसटी संग्रह में सबसे ज्यादा उछाल दादरा और नगर हवेली में देखा गया। यहां साल दर साल 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर-2019 के महीने के दौरान संग्रह 154 करोड़ रुपए था जबकि दिसंबर-2020 में यह 259 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद त्रिपुरा में साल के आधार पर 25 फीसदी की दर से दूसरी सबसे ऊंची छलांग देखी गई। जहां से केंद्रीय जीएसटी 21,365 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी 27,804 करोड़ रुपए है।

वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर महीने में मिले कुल 1,15,174 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन में राजस्‍व में सीजीएसटी 21,365 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 57,426 करोड़ रुपए (माल के आयात पर 27,050 करोड़ रुपए सहित), एसजीएसटी 27,804 करोड़ रुपए और उपकर 8,579 करोड़ रुपये (वस्‍तुओं के आयात पर संग्रह 971 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने 31 दिसंबर, 2020 तक कुल 87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किए गए थे। बता दें कि इससे पहले सरकार को अप्रैल, 2019 में सबसे अधिक 1,13,866 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन के तौर पर मिले थे।

GST Revenue collection for December 2020 recorded all time high since implementation of GST

₹ 1,15,174 crore gross GST revenue collected in December

Revenues for December 2020 are 12% higher than the GST revenues in the same month last year

Details: https://t.co/NrP9jyQFhk pic.twitter.com/f1YxJWqK9H