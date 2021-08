Sovereign Gold Bond: 30 अगस्त से SBI दे रहा है सस्ता सोना खरीदने का मौका, मिल रही है छूट, यहां चेक करें डीटेल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Sovereign Gold Bond. अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए 30 अगस्त से एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉल्ड स्कीम पेश होने जा रहा है। आप भी सोमवार 30 अगस्त से गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। भारत सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम की नई सीरीज सोमवार से शुरू हो रही है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। SBI से गोल्ड बॉन्ड खरीदने और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी।

Planning to invest in Gold?

Here are 6 golden reasons to invest in Sovereign Gold Bonds.

SBI customers can invest in these bonds on https://t.co/YMhpMwjHKp under e-services.

Know more: https://t.co/H4BpchASeA#Gold #GoldBond #SGBWithSBI #SovereignGoldBonds pic.twitter.com/ufld5egzep