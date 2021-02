Petrol-Diesel Price पर पहली बार सामने आया वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, बताया गंभीर मुद्दा

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ा रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आज (20 फरवरी) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोल-डीजल की कीमत पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे एक गंभीर और सबसे जरूरी मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर चर्चा करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को उचित स्तर पर खुदरा ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। गौरतलब है कि ईंधर की कीमतों ने कई शहरों में 100 का आंकड़ा पार लिया है, जिस वजह से केंद्र सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा- पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर देशभर में पिछले एक सप्ताह से हंगामा मचा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 67 डॉलर है, जबकि भारत में लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, इसकी वजह लोकल और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स हैं। वर्तमान में सरकार इस समस्या पर क्या नीति अपना रही है?

#WATCH: Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks on fuel price hike, "It's a vexatious issue in which no answer except for fall in fuel price will convince anyone. Both Centre & State should talk to bring down retail fuel price at a reasonable level for consumers..." pic.twitter.com/28LGWNye7I