Traffic Rules: हाई हील्स, सैंडल या चप्पल पहनकर चलाई कार तो कटेगा 500000 का चालान, कैंसिल हो सकता है DL

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। भारत में ट्रैफिक नियमों में समय-समय पर बदलाव कर इसे सख्त बनाने की कोशिश की गई है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आपकी पॉकेट पर बोझ बढ़ाता है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है या सजा हो सकती है। जुर्माने के बावजूद भारत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली की संख्या बहुत बड़ी है। लोग चालान भरकर निकल जाते हैं और अगली बार फिर वहीं गलती करते हैं, लेकिन अगर आप यूनाइडेट किंगडन यानी ब्रिटेन में होते तो आपकी ये गलती आपका लाइसेंस कैंसिल करवा सकती है। आइए यूके में ऐसे ही एक ट्रैफिक नियम के बारे में हम आपको बताते हैं।

English summary

Driving Rules change in UK, You can not Drive in sandal, you can fined by Rs 5 Lakh and your Driving Licence is Cancel for lifetime