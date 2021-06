IT Portal पर आ रही समस्या की ऐसे करें शिकायत, निर्मला सीतारमण ने जारी किया Email पता

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 जून। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के निशाने पर हैं। इन सब के बीच निर्मला सीतारमण ने 22 जून को होने वाली वित्त मंत्रालय और इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस बैठक में नए आयकर पोर्टल पर आ रही परेशानी और अन्य मुद्दों लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक से ठीक पहले बुधावार को केंद्रीय वित्त मंत्री (एफएम) निर्मला सीतारमण ने पोर्टल पर आ रही समस्या के बारे में लोगों से लिखित में जानकारी मांगी है। उन्होंने ने इसके लिए एक ईमेल आईडी शेयर किया है जहां लोग अपनी परेशानी बता सकते हैं।

निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर भी शिकायत और मुद्दों के लिए शुरू की गई ईमेल आईडी साझा की है और लोगों से आयकर विभाग के पोर्टल पर संसोधन को लेकर सुझाव मांगा है। इस ईमेल आईडी (fmo@nic.in) पर 18 जून, 2021 की शाम 7 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी नए आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल के विक्रेता इंफोसिस के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में ईमेल आईडी साझा कर टैक्सपेयर्स से पोर्टल पर सुधार को लेकर लिखित में समस्या और सुझाव मांगा था।

Written representations are invited regarding the issues/glitches on the new Income Tax Portal on the email address fmo@nic.in latest by 7 PM on Friday, June 18, 2021.

(Prior to the meeting between senior Finance Ministry officials & Infosys on June 22) https://t.co/r9UMt5Xy7T