FD बेचने के लिए बैंक अधिकारी ने अपनाया अनोखा तरीका, माइक और स्पीकर लेकर मुंबई की सड़कों पर उतरा

oi-Neeraj Kumar Yadav

बैंकों की तरफ से ग्राहकों को लुभाने के लिए समय-समय पर कई तरह योजनाएं लाई जाती हैं। इन योजनाओं को बताने के लिए बैकों की तरफ से तरह-तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। इसी बीच एक स्कीम को लेकर केनरा बैंक के ऑफिसर की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में बैंक का अधिकारी माइक्रोफोन और स्पीकर लेकर बाजार में टहल रहा है।

Look at how ⁦⁦@canarabank⁩ selling fixed deposits in Mumbai suburbs. Tells the story of liquidity crunch on the system. Banks need more money to support rising credit growth pic.twitter.com/Mfi1Zx4DqI