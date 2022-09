सोना खरीदने से पहले जान लीजिए घर में कितना रख सकते हैं गोल्ड, लिमिट से ज्यादा होने पर बढ़ेगी मुश्किल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन के साथ ही लोग बढ़-चढ़कर सोने की खरीदारी करते हैं। लोग सोना खीदना न केवल अपने शान की बात समझते हैं, बल्कि इसे बेहद शुभ माना जाता है। सोने की खरीदारी त्योहारों के समय बढ़ जाती है, लेकिन आज हम आपको सोने से जुड़े अहम नियम के बारे में बता रहे हैं। ये नियम घर में सोना रखने की लिमिट पर आधारित है। आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित है। लिमिट से अधिक गोल्ड रखने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है।

English summary

Before Buying a Gold Jewellery Must Know How much Gold You can keep in your Home