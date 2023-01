Bank Strike: क्या आज हैं बैंक हड़ताल पर? जानिए UFBU का बड़ा अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। आपको बता दें कि 31 जनवरी से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है।

Bank Strike: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 30-31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया है और वो 31 जनवरी को यूनियनों के साथ बैठक करने पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि यूएफबीयू ने 30- 31 को दो दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया था लेकिन वो बातचीत पर राजी हो गया है, हड़ताल के बारे में जानकारी मीडिया को अखिल एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने दी, उन्होंने कहा कि हड़ताल स्थगित करने का फैसला सबकी सहमति से हुआ है।

एआईबीईए का आरोप था कि वो लगातार इस बारे में पत्राचार कर रहे हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था इसलिए उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था, हालांकि शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि इन मांगों पर अब विस्तार से चर्चा होगी। गौरतलब है कि बैंकों की हड़ताल की के ऐलान के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की थी कि वो फटाफट काम निपटा लें क्योंकि हड़ताल का असर बैंक की कामकाज पर पड़ता। क्योंकि शनिवार-रविवार को पहले से ही छुट्टी थी ऐसे में महीने के अंतिम दो दिनों में हड़ताल होने से लोगों को दिक्कत होती इसलिए एसबीआई ने लोगों से अपील की थी लेकिन अब हड़ताल स्थगित हो जाने से आम लोगों को राहत मिली है।

एक फरवरी को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। आपको बता दें कि 31 जनवरी से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है लेकिन बजट से पहले दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। मंगलवार को सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। शून्यकाल के दौरान होने वाले मुद्दों पर बातें 2 फरवरी को होगी और इसी दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगे। बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा।

The United Forum of Bank Unions (UFBU) has postponed the January 30-31 bank strike for the time being and has agreed to hold a meeting with the unions on January 31.