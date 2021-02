Bank of Baroda के करोड़ों खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 मार्च से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Bank of Baroda. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ( Bank) बैंक ऑफ बड़ौदा( Bank of Baroda) ने अपने खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है और खाताधारकों को 1 मार्च से पहले एक जरूरी काम निपटा लेने की अपील की है, वरना 1 मार्च से उन्हें पैसों के लेनदेन में मुश्किल होगी। दरअसल 1 मार्च से पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपने ब तक अपना आईएपएससी कोड चेंज नहीं करवाया है तो बिना देर किए फौरन करवा लें।

Dear customers, please make a note that the e-Vijaya and e-Dena IFSC Codes are going to be discontinued from 1st March 2021. It’s easy to obtain the new IFSC codes of the e- Vijaya and Dena branches. Simply follow the steps and experience convenience. pic.twitter.com/SgqrzwHf6e