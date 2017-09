Amazon पर बिक रहा बम बनाने का सामान, कंपनी करेगी रिव्यू

नई दिल्ली। अमेजन ने कहा है कि वह अपनी वेबसाइट का रिव्यू कर रही है। कहा जा रहा था कि अमेजन के हाल ही में साथ में खरीदे गए प्रोडक्ट (Frequently bought together) और ग्राहकों ने इस प्रोडक्ट को भी साथ खरीदा (Customers who bought this also bought) के विकल्प ग्राहकों को बम बनाने की चीजें देने में मदद कर रहा है।

सोमवार को यह बात सामने आई कि अमेजन का एग्लोरिद्म ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है जिन्हें एक साथ खरीदकर बम बनाया जा सकता है। यह खुलासा उस घटना के कुछ दिन बाद हुआ है, जब लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में घर में बनाया गया बम मिला था। इस घटना में करीब 30 लोग घायल हुए थे। ब्रोडकास्टर चैनल 4 ने कहा है कि Frequently bought together सेक्शन में जो कैमिकल दिखाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए हो सकता है। आपको बता दें कि ये सभी कानूनी रूप से बेचे जा सकते हैं।

चैनल 4 के अनुसार बम बनाने के लिए बॉल बैरिंग, इग्निशन सिस्टम और रिमोट डेटोनेटर्स जैसी अन्य जरूरी चीजें भी वेबसाइट पर मिल रही हैं। यह सभी चीजें एक ही पेज पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने इस पर कहा है कि कंपनी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच रही है जो यूके लॉ के मुताबिक सही है। इसी के चलते अब कंपनी ने अपनी वेबसाइट का रिव्यू करने का फैसला किया है।