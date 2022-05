फर्जी नोटों पर RBI की रिपोर्ट के बहाने TMC नेता का नोटबंदी को लेकर PM Modi को किया टारगेट

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 10, 20, 200, 500 और 2000 रुपए के नकली नोटों में बढ़ोतरी की बात कही गई है तो वहीं 50 और 100 रुपए को नकली नोटों की सप्लाई में गिरावट आई है। नकली नोटों और नोटबंदी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उऩपर तंज कसते हुए कुछ आंकड़े दिखाएं।

टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने साल 2016 में मोदी सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी के उस दावे को लेकर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और नकली नोटों पर लगाम लगेगी। टीएमसी नेता ने एक ग्राफ़िक आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि कैसे एक साल में 500 रुपए के नकली नोटों की सप्लाई दोगुनी हो गई है। जबकि एक साल में 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा -' नमस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, नोटबंदी याद है? उन्होंने आगे लिखा कि याद है न कि कैसे ममता बनर्जी ने आपके इस कदम की आलोचना की थी? आपने वादा किया था कि नोटबंदी से नकली नोट बंद हो जाएंगे, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नकली नोटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले साल की तुलना में 10 रुपए के नोटों में 16.4 फीसदी 20 रुपए के नोटों में 16.5 फीसदी, 200 रुपए के नोटों में 11.7 फीसदी , 500 रुपए के नोटों में 101.9 फीसदी और 2000 रुपए के नकली नोटों में 54.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो अब टीएमसी सांसद ने भी मोर्चा खोल दिया।

Namaskar Mr PM @narendramodi DEMONETIZATION ?

Remember ? And how @MamataOfficial swiftly took you on ?

How you promised the nation Demo would WIPE OUT ALL COUNTERFEIT CURRENCY.

Here's the latest RBI report pointing out the huge increase in counterfeit notes👇 pic.twitter.com/ipmQXUF8BY