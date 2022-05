अथाह सागर में इस 'रहस्यमयी द्वीप' पर क्या है, दिखने के बाद क्यों गायब हो जाता है ?

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 मई: गहरे समुद्र के बीच करीब 250 वर्षों से एक द्वीप वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कई बार यह दिखाई पड़ता है और कई बार नक्शे से भी गायब हो जाता है। अब वैज्ञानिक थोड़े-थोड़े इससे जुड़ी संभावनाओं तक पहुंच पाने की उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि, अभी तक भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, बीते एक दशक में भी इस द्वीप की वजह से वैज्ञानिक कई बार धोखा खा चुके हैं। क्योंकि, कई बार यह द्वीप की शक्ल में नजर आता है और कई बार सुंदर नीला सागर दिखाई देता है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

English summary

Sandy Island, which remains mysterious in the Pacific Ocean, sometimes appears and sometimes disappears. Scientists think it may be a remnant of a volcanic eruption